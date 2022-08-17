ДБР розпочало розслідування щодо бізнесменів із розслідування "батальйон Монако" (відео)

У межах розслідування вивчатимуться обставини перетину державного кордону України братами Суркісами, Костянтином Жеваго, Вадимом Столаром та іншими фігурантами.

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) розпочали досудове розслідування за фактом виїзду українських бізнесменів, політиків і народних депутатів у Князівства Монако під час чинного воєнного стану в Україні. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За словами журналістів "Української правди" (УП), йдеться про братів Ігоря та Григорія Суркісів, Костянтина Жеваго, Вадима Єрмолаєва та Вадима Столара. У ДБР пояснили, що розслідування було розпочато після опублікованого сюжету видання УП під назвою "Батальйон Монако".

"Зокрема, в межах розслідування кримінального провадження будуть досліджені обставини перетину державного кордону України фігурантами розслідування і роль та місце в цьому процесі посадових осіб правоохоронних органів", — йдеться у повідомленні.

Як виїхали брати Суркіси

Футбольні меценати та власники інвестиційних фондів Ігор і Григорій Суркіси виїхали з України 26 лютого. Приблизно о 23:00 вони перетнули кордон з Угорщиною і, за інформацією журналістів, пізніше на митному пункті задекларували 17,6 млн доларів США готівкою. Разом із братами в автомобілях перебували громадянка Росії Ольга Романова, В'ячеслав та Яна Суркіси, а також Микита Кулешов, Кострикіна Зоя, Олексій Борисов та Дана Шевчук.

[ + – ] Ігор Суркіс

Костянтин Жеваго — мешканець Дубай

За даними видання Forbes, Костянтин Жеваго з квітня 2021 року живе в Дубаї. У червні цього року його яхту з характерним символом "Z" помітили біля острова Ібіца у Середземному морі. Незважаючи на міжнародний розшук і санкції РНБО, Жеваго на своїй яхті за 113 млн доларів спокійно розташувався біля берегів Монако.

[ + – ] Костянтин Жеваго на своїй яхті Z

Вадим Столар змушений мешкати на Лазурному березі

Відомий столичний забудовник Вадим Столар і народний депутат забороненої партії ОПЗЖ Вадим Столар живе у Ніцці на Лазурному березі Франції. За 6 місяців нардеп не побував на жодному засіданні парламенту України. Як повідомляють журналісти "Української правди", Столар залишив Україну за кілька днів до початку війни.

У своїх коментарях "Радіо Свобода" він розповів, що дізнався новину про російське вторгнення, перебуваючи за кордоном. За його словами, нардеп пережив у цей момент "шок та обурення, страх за рідних і близьких людей".

Раніше повідомлялося, що згідно із журналістським розслідуванням "Української правди" на Середземноморському узбережжі Франції сконцентрувалася "непристойно велика" кількість так званих VIP-біженців з України. Серед помітних персон були представники українського олігархату та політики.