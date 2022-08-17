ГБР начало расследование в отношении бизнесменов из расследования "батальон Монако" (видео)

В рамках расследования будут изучаться обстоятельства пересечения государственной границы Украины братьями Суркисами, Константином Жеваго, Вадимом Столар и другими фигурантами.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) начали досудебное расследование по факту выезда украинских бизнесменов, политиков и народных депутатов в Княжество Монако во время действующего военного положения в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По словам журналистов "Украинской правды" (УП), речь идет о братьях Игоре и Григорие Суркисах, Константине Жеваго, Вадиме Ермолаеве и Вадиме Столар. В ГБР пояснили, что расследование было начато после опубликованного сюжета издания УП под названием "Батальон Монако".

"В частности, в рамках расследования уголовного производства будут исследованы обстоятельства пересечения государственной границы Украины фигурантами расследования и роль и место в этом процессе должностных лиц правоохранительных органов" — говорится в сообщении.

Как выехали братья Суркисы

Футбольные меценаты и собственники инвестиционных фондов Игорь и Григорий Суркисы выехали из Украины 26 февраля. Около 23:00 они пересекли границу с Венгрией и, по информации журналистов, позже на таможенном пункте задекларировали 17,6 млн долларов США наличными. Вместе с братьями в автомобилях находились гражданка России Ольга Романова, Вячеслав и Яна Суркисы, а также Никита Кулешов, Кострыкина Зоя, Алексей Борисов и Дана Шевчук.

[ + – ] Игорь Суркис

Константин Жеваго — житель Дубай

По данным издания Forbes Константин Жеваго с апреля 2021 года живет в Дубае. В июне этого года его яхту с характерным символом "Z" заметили возле острова Ибица в Средиземном море. Несмотря на международный розыск и санкции СНБО, Жеваго на своей яхте за 113 млн долларов спокойно расположился у берегов Монако.

[ + – ] Константин Жеваго на своей яхте Z

Вадим Столар вынужден проживать на Лазурном берегу

Известный столичный застройщик Вадим Столар и народный депутат запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Столар живет в Ницце на Лазурном берегу Франции. За 6 месяцев нардеп не побывал ни на одном заседании парламента Украины. Как сообщают журналисты "Украинской правды" Столар покинул Украину за несколько дней до начала войны.

В своих комментариях "Радио Свобода" он рассказал, что узнал новость о российском вторжении, пребывая за рубежом. По его словам, нардеп пережил в этот момент "шок и возмущение, страх за родных и близких людей".

Ранее сообщалось, что согласно журналистскому расследованию "Украинской правды" на Средиземноморском побережье Франции сконцентрировалось "неприлично большое" количество так называемых VIP-беженцев из Украины. Среди заметных персон были представители украинского олигархата и политики.