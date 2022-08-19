"Батальйон Монако": ДБР відкрило провадження проти нардепів та бізнесменів, — ЗМІ

У списку фігурантів перебувають понад 80 осіб, серед яких чинні депутати Ігор Абрамович та Вадим Столар.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом незаконного виїзду українських топчиновників за кордон. Про це пише видання "Українська правда", посилаючись на свої джерела у правоохоронних відомствах.

Зокрема, журналісти отримали список фігурантів із так званого "батальйону Монако", які під час повномасштабної війни з Росією виїхали з України.

Кримінальне провадження слідчі ДБР розпочали в середу, 17 серпня. За даними журналістів, у списку "батальйону Монако" фігурує понад 80 осіб, серед яких чинні нардепи, члени їхніх сімей, а також українські бізнесмени:

Абрамович Ігор Олександрович (нардеп від розпущеної ОПЗЖ) Абрамович Олена Анатоліївна Столар Михайло Леонідович Столар Вадим Михайлович (нардеп від розпущеної ОПЗЖ) Суркіс Ігор Рахмільович (бізнесмен, президент клубу "Динамо") Пузанов Олександр Геннадійович Вязмікін Сергій Анатолійович (колишній в.о. начальника Департаменту захисту економіки Нацполіції) Вязмікіна Оксана Олександрівна Єрмолаєв Вадим Володимирович (бізнесмен, входить до ТОП 100 найбагатших людей України за версією Фокусу) Мосцевий Олексій Олександрович Мосцева (Порицька) Руслана Олександрівна Карпюк Артур Теофілович Головешко Петро Іванович Вафін Вадим Олександрович Мельничук Наталя Миколаївна Шарфіов Тимур Юсуб Оглі Гольдштейн Юрій Олександрович Сахарова (Пащенко) Іванна Валеріївна Ядловський Микола Володимирович Котилівська Олеся Іванівна Бойко Олексій Григорович Скоробагач Володимир Іванович (депутат Харківської облради) Скоробогач Марія Володимирівна Скоробагач Лілія Федорівна Грицак Юрій Петрович Дігтяр Наталія Геннадіївна Дігтяр Катерина Володимирівна Марцинюк Євген Олександрович Лаурінаічуте Яна Андріївна Божик Василь Васильович Титаренко Олег Миколайович Ковальова Наталія Олександрівна Ковальов Олександр Михайлович Коваленко Наталія Вікторівна Мінакова Яна Георгіївна Мінакова Олена Андріївна Лученко Валентина Миколаївна Марчук Ірина Олександрівна Табалов Сергій Олександрович Табалов Андрій Олександрович Табалова Ксенія Вікторівна Цимбалова Хелена Федорівна Вінниченко Ганна Олександрівна Назаренко Владислав Сергійович Назаренко Сергій Леонідович Величко Юрій Васильович Шевченко Сергій Ігорович Вернудін Олег Іванович Тищенко Олена Олександрівна Дев'ятов Денис Олексійович Астапов Андрій Юрійович Астапова Наталія Сергіївна Барабаш Дмитро Вікторович Станевічус Аліна Едгарівна Храмцов Олександр Володимирович Калівошко Едуард Михайлович Бородуліна Юлія Олегівна Андріканич Христина Іванівна Боярчук Ігор Степанович Данилів Борис Васильович Веретенніков Віталій Сергійович Рудь Микола Володимирович Рабенко Ганна Юріївна Глоба Анатолій Михайлович Афоніна Ганна Рубінівна Олександров Дмитро Андрійович Олександров Андрій Миколайович Губан Сергій Миколайович Ковтун Вікторія Віталіївна Оксаметна Валерія Геннадіївна Хомутиннік Юрій Юрійович Хомутиннік Віталій Юрійович (екснардеп та бізнесмен, 17 місце у рейтингу Фокусу "100 найбагатших людей України") Чернець Юрій Петрович Назарко Роксоляна Олегівна Мацюк Юлія Олегівна Цимбалова Ірина Анатоліївна Щербановський Андрій Анатолійович Шевченка Валентина Олександрівна Шевченко Оксана Миколаївна Баран Сергій Васильович Олексієнко Віталій Федорович Мухалов Андрій Сергійович Ейдельнант Андрій Юрійович Завадська Наталія Андріївна

Журналісти зазначають, що слідчі ДБР у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу, "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", перевірятимуть можливе незаконне переправлення людей через кордон та використання службового становища.

Нагадаємо, 17 серпня видання "Українська правда" опублікувала розслідування "Батальйон Монако", присвячене українським нардепам та бізнесменам, які під час повномасштабної війни переїхали з України на блакитне узбережжя.

Після публікації матеріалу ДБР розпочало досудове розслідування за фактом можливого незаконного перетину державного кордону.

Також повідомлялося, що у Верховній Раді ініціювали збір підписів для позбавлення депутатських мандатів фігурантів із "батальйону Монако".