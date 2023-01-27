"Батальйон Дубай": Тимошенко, Столар, Королевська та інші втекли від війни в ОАЕ, — ЗМІ (відео)

За даними журналістів, українські політики та бізнесмени надають перевагу відпочинку на березі Перської затоки, бо там ніхто не цікавиться походженням їхнього капіталу. На відміну від країн Європи, де функціонує фінансовий моніторинг.

Related video

Українські бізнесмени, політики та народні депутати масово їдуть відпочивати на курорти в Об'єднаних Арабських Еміратах, незважаючи на повномасштабну війну, що триває на території України. Дехто з українських діячів перебрався туди жити. Сюжет підготувало видання "Українська правда".

Як розповідає у своєму розслідуванні журналіст УП Михайло Ткач, у Дубаї вже повністю влаштувалися нардепи від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Наталія Королевська з Юрієм Солодом та їхнім сином Ростиславом Солодом. Тут також постійно проживають підприємець та народний депутат Вадим Столар [вийшов із фракції ОПЗЖ минулого року], мультимільйонер Валерій Хорошковський та екснардеп від "Партії Регіонів" Вілен Шатворян.

[ + – ] Імовірно Вадим Столар у російському ресторані "Суворов" у Дубаї Фото: Скрин видео

Періодично до ОАЕ прилітає народний депутат Суто Мамоян, який раніше перебував у фракції ОПЗЖ.

[ + – ] Суто Мамаян Фото: Скрин видео

Юлія Тимошенко на відпочинку в Дубаї

[ + – ] Юлія Тимошенко на пляжі в ОАЕ Фото: УП

На березі Перської затоки любить відпочивати із сім'єю і народна депутатка, лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Українську політикиню помітили у січні на віллі п'ятизіркового готелю Kempinski на насипному острові Пальма Джумейра разом із чоловіком Олександром Тимошенком та онуками.

[ + – ] Насипний острів Пальма Джумейра в ОАЕ

Як уточнюється, Тимошенко веде обережний спосіб життя. Так, вона ніколи не з'являється на набережній, бо там надто багато відпочивальників. Також нардепка сідає в автомобіль не на вулиці, а на закритому паркінгу, щоб уникнути цікавих очей.

Коли 5 січня журналісти помітили її на пляжі та почали знімати, політикиня одразу ретирувалася. За п'ять днів після цього Тимошенко повернулася в Україну.

[ + – ] Юлія Тимошенко на пляжі на насипному острові в ОАЕ [ + – ] Юлія Тимошенко на пляжі на насипному острові в ОАЕ [ + – ] Чоловік Юлії Тимошенко Олександр [ + – ] Чоловік Юлії Тимошенко Олександр [ + – ] Вілла, на якій, ймовірно, зупинилася Юлія Тимошенко

Джерела УП стверджують, що дочка політика разом із родиною переїхала в Дубаї до початку повномасштабної війни і продовжує там жити, хоч зрідка й навідується у європейські країни.

В ОАЕ періодично прилітає відомий український телеведучий Савік Шустер.

Як розповідає Ткач, в Еміратах українська політична еліта почувається захищено, оскільки у Євросоюзі діє фінансовий моніторинг, а от у Дубаї ніхто не цікавиться походженням капіталу олігархів.

Нагадаємо, у серпні 2022 року УП випустила розслідування про "батальйон Монако" — українських віпів, які відпочивають на Лазурному березі. Журналісти розповіли про те, як проводять час Григорій Суркіс, Вадим Столар, Ігор Абрамович та інші.

За слідами журналістського розслідування ДБР України відкрило кримінальне провадження за фактом незаконного виїзду українських топчиновників за кордон.