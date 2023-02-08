ОАЕ вперше за декілька років дають ліцензію іноземному банку — російському

Рішення видати ліцензію зумовлене попитом в Еміратах на фінансові послуги з боку росіян, пишуть журналісти.

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Об’єднані Арабські Емірати схвалили надання банківської ліцензії російській фінустанові, що не підпадає під західні санкції. Про повідомляє Financial Times.

Із повномасштабного вторгнення в ОАЕ перебралися десятки тисяч росіян, більшість із яких оселилася в Дубаї. У багатьох із них виникали певні труднощі з відкриттям банківських рахунків, зокрема корпоративних, у наявних в країні кредиторів. Центральний банк ОАЕ пішов на зустріч громадянам РФ і надав ліцензію першому за кілька років іноземному банку — теж родом із Росії.

"Одна особа, ознайомлена з діяльністю МТС, повідомила, що ліцензія полегшить доступ росіян до банківських рахунків і відкриє новий канал для потоку грошей в ОАЕ", — йдеться в статті.

Сполучені штати і ЄС занепокоєні фінансовою взаємодією ОАЕ з Росією. Повномасштабне вторгнення та посилення санкцій не вплинули на відносини між країнами, Арабські Емірати все більше перетворюються на фінансовий прихисток для Москви.

Водночас влада ОАЕ закликає фінустанови дотримуватися санкцій, її мета — зменшити ризик втрати відносин із американськими та європейськими кредиторами. Браян Нельсон, заступник міністра США, наголошує на рішучості Штатів у впровадженні санкцій і погрожує "поблажливим юрисдикціям" втратою доступу до розвинених ринків черед ведення бізнесу з підсанкційними суб’єктами.

Нагадаємо, 27 січня Фокус писав про "Батальйон Дубай". Українські бізнесмени, політики та народні депутати теж масово поїхали відпочивати від війни в ОАЕ. Дехто з українських діячів навіть перебрався туди жити, з’ясувала "Українська правда". На березі Перської затоки обережно відпочиває народна депутатка Юлія Тимошенко, на набережній не з’являлася та в машину сідала на закритому паркінгу — лідерка "Батьківщини" намагалася уникнути скандалу, як могла. Зробити фото журналістам конспірація Тимошенко не завадила.

Також 29 грудня Фокус повідомляв, що українські військові можуть отримати партію броньованих Pantera T6 виробництва ОАЕ. Офіційно про передачу не заявляли, однак на фото техніки легко розгледіти камуфляж "піксель". Це може означати закупівлю машин Україною. В ешелоні нарахували мінімум три броньовики, постачальник — невідомий.