Бійці ЗСУ отримають партію броньовиків Pantera T6 виробництва ОАЕ: що про них відомо

Офіційно ніхто про постачання не заявляв. На техніці видно український камуфляж "Піксель", що може говорити не про передачу, а закупівлю машин Україною.

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Збройні Сили України отримають партію броньовиків Panthera T6 від невідомого постачальника. Про це повідомляють аналітики Ukraine Weapons Tracker.

Українська армія отримає на озброєння щонайменше три броньовики Panthera T6. Сфотографовано ешелон з машинами у характерному для ЗСУ камуфляжі "Піксель". Місце та дата зйомки не уточнюється. Також офіційно ніхто не анонсував передачі Pathera T6 в Україну. Аналітики пишуть, що з огляду на широку доступність машин на ринку озброєння постачальника неможливо назвати. Проте українське забарвлення може говорити про те, що броньовики замовила Україна.

Panthera 6T — це розробка компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів Minerva Special Purpose Vehicles. Попри широку доступність машини на ринку озброєнь, інформації у відкритому доступі про її характеристики не так вже й багато. Відомо, що як шасі виступає Toyota Land Cruiser 79-серії. У машину встановлюють 4-літровий двигун V6, постійний повний привід і ручна коробка передач. Також Panthera T6 оснащується дистанційно керованими камерами. Опціонально можна встановити кулемет на дах автомобіля.

Нагадаємо, 20 грудня у Твіттері опублікували фото американських броньовиків BATT UMG у бійців ЗСУ під Бахмутом.

30 листопада експрезидент Петро Порошенко розповів про броньовик Shield, який витримав "прильоти" Града та врятував життя бійців.