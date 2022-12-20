Американські броньовики BATT UMG засвітилися у бійців ЗСУ під Бахмутом (відео)

Офіційно постачання Штати не анонсували, але у жовтні неназвана країна зі Східної Європи замовила 100 машин для України.

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Українські військові отримали на озброєння броньовики BATT UMG 4x4. Їх застосування помічено під Бахмутом. Про це повідомляє історик, який спеціалізується на російсько-українській війні з ніком Praise The Steph.

Відео з'явилося у профілі 18 грудня, проте дата зйомки ролика невідома. У жовтні неназвана країна зі Східної Європи замовила 100 броньовиків BATT 4x4 для України. Тепер бійці ЗСУ застосовують американський броньовик у боях під Бахмутом.

У виданні Army Recognition зазначають, що у жовтні біля узбережжя Лівії було проінспектовано торгове судно MV Meerdijk. На його борту виявили броньовики BATT UMG 4x4 для лівійської армії. Бронетехніку вилучили, оскільки вона порушує ембарго ООН на постачання зброї.

Що відомо про броньовик BATT 4x4?

Броньовик BATT побудований на базі шасі Ford F-550. У нього встановлений дизельний двигун V8 із турбонаддувом. Максимальна швидкість за рахунок цього може досягати 100 км/год. Завдяки такому цивільному шасі, знайти деталі для машини не буде так складно. Корпус броньовика забезпечує захист за стандартами STANAG 469 Level II A і B. Це означає, що машина витримає потрадання куль калібру 7,62х51 і 5,56х45, а також від вибуху гранати та протипіхотних мін.

Нагадаємо, волонтерський броньовик Shield врятував життя 7 бійців. Він витримав "прильоти" БМ-21 "Град" у Донецькій області.

Раніше в ЗСУ розповіли, як застосовуються турецькі броньовики Kirpi у морській піхоті. Машини вже рятували життя екіпажів.