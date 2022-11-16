Пройшли бойове хрещення: як ЗСУ застосовують турецькі броньовики Kirpi (відео)

Морпіхи проходять бойове злагодження на полігоні. Однак машини вже проявили себе і на передовій, рятуючи життя екіпажам завдяки потужній броні.

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Українські морські піхотинці отримали на озброєння броньовики Kirpi, на яких військові як навчаються, так і воюють на передньому краї. Про це повідомляє пресслужба ВМС України.

На броньовики встановили кулемети Browning. Наразі морпіхи налагоджують спільні дії на навчаннях. Зокрема, екіпажі налагоджують стрільби з кулемета Browning на ходу на дистанцію 600 і 800 метрів. Також машини вже проявили себе в боях.

"Ми вели за їх допомогою наступальні дії. Машина зарекомендувала себе на відмінно, я так скажу. Були моменти, коли обстріли велися з танків і засобів ПТРК, витримали це. Головне це життя особового складу, який знаходиться в тій чи іншій техніці", — заявив боєць Віталій.

Наголошується, що зараз на озброєнні знаходиться майже 50 Kirpi, а найближчим часом Україна отримає ще приблизно 150 таких бронетранспортерів. Самі машини були взяті на озброєння турецької армії у 2014 році. Перевага Kirpi в тому, що броньований корпус захищає від бронебійних снарядів і від гранатометів, а не лише від уламків і стрілецької зброї. Також у машині встановлені амортизатори на сидіннях для поглинання вибуху під днищем.

Нагадаємо, у ЗСУ на озброєнні з'явилися ізраїльські броньовики Amir. Ймовірно, їх передали без схвалення Ізраїлю. Також у ЗСУ використовують броньовики Iveco. Їх застосовували у процесі визволення Херсонської області.