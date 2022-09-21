Італійські броньовики на службі ЗСУ: як Iveco допомагають українським десантникам (відео)

Військові на Херсонщині застосовують броньовики під час звільнення регіону від окупантів. Військові відзначають високий рівень захисту машин та прохідність.

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Італійські бронеавтомобілі Iveco LMV стоять на озброєнні українських десантників. Командування десантно-штурмових військ опублікувало відео із використанням машин.

Серед переваг броньовиків називають високу прохідність та потужну бронекапсулу. За словами українського десантника, машина добре долає болота та піски. Також вона оснащується кулеметом 12,7 мм Browning M2, яким можна керувати дистанційно, зсередини броньовика.

[ + – ] Browning M2 калібру 12,7 мм

Броньовики Iveco LMV допомагають десантникам у звільненні України від російських окупантів.

"Ця техніка є надзвичайно маневреною та потужною, забійне озброєння — все це загалом складає міцний кулак під час виконання різноманітних завдань під час бойових дій", — зазначають у Командуванні.

Військові використовують італійські броньовики на південному напрямку. Машини здатні виконувати цілу низку завдань, зокрема розвідку, пошук та евакуацію. Отримали броньовики ЗСУ з Норвегії, передано 14 машин.

Основні характеристики IVECO LMV:

маса машини — 7 тонн

максимальна швидкість — 130 км/год

запас ходу — 600 км

Нагадаємо, окупанти "покращили" броньовик "Тигр" динамічним захистом, що представляє смертельно небезпечну річ для екіпажу.

Раніше Німеччина передала Україні 50 броньовиків Dingo та 2 РСЗВ Mars II.