Итальянские броневики на службе ВСУ: как Iveco помогают украинским десантникам (видео)

Военные в Херсонской области применяют броневики в ходе освобождения региона от оккупантов. Военные отмечают высокий уровень защиты машин и проходимость.

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Итальянские бронеавтомобили Iveco LMV стоят на вооружении украинских десантников. Командование десантно-штурмовых войск опубликовало видео с использованием машин.

Среди достоинств броневиков называют высокую проходимость и мощную бронекапсулу. По словам украинского десантника, машина хорошо преодолевает болота и пески. Также она оснащается пулеметом 12,7 мм Browning M2, которым можно управлять дистанционно, изнутри броневика.

[ + – ] Browning M2 калибра 12,7 мм

Броневики Iveco LMV помогает десантникам в освобождении Украины от российских оккупантов.

"Данная техника является чрезвычайно маневренной и мощной, убойное вооружение — все это в целом составляет крепкий кулак, в ходе выполнения разнообразных задач при боевых действиях", — отмечают в Командовании.

Военные используют итальянские броневики на южном направлении. Машины способны выполнять целый ряд задач, в частности — разведку, поиск и эвакуацию. Получили броневики ВСУ из Норвегии, было передано 14 машин.

Основные характеристики IVECO LMV:

масса машины — 7 тонн

максимальная скорость — 130 км/ч

запас хода — 600 км

Напомним, оккупанты "улучшили" броневик "Тигр" динамической защиты, что представляет смертельно опасную вещь для экипажа.

Ранее Германия передала Украине 50 броневиков Dingo и 2 РСЗО Mars II.