Итальянские броневики на службе ВСУ: как Iveco помогают украинским десантникам (видео)
Военные в Херсонской области применяют броневики в ходе освобождения региона от оккупантов. Военные отмечают высокий уровень защиты машин и проходимость.
Итальянские бронеавтомобили Iveco LMV стоят на вооружении украинских десантников. Командование десантно-штурмовых войск опубликовало видео с использованием машин.
Среди достоинств броневиков называют высокую проходимость и мощную бронекапсулу. По словам украинского десантника, машина хорошо преодолевает болота и пески. Также она оснащается пулеметом 12,7 мм Browning M2, которым можно управлять дистанционно, изнутри броневика.
Броневики Iveco LMV помогает десантникам в освобождении Украины от российских оккупантов.
"Данная техника является чрезвычайно маневренной и мощной, убойное вооружение — все это в целом составляет крепкий кулак, в ходе выполнения разнообразных задач при боевых действиях", — отмечают в Командовании.
Военные используют итальянские броневики на южном направлении. Машины способны выполнять целый ряд задач, в частности — разведку, поиск и эвакуацию. Получили броневики ВСУ из Норвегии, было передано 14 машин.
Основные характеристики IVECO LMV:
- масса машины — 7 тонн
- максимальная скорость — 130 км/ч
- запас хода — 600 км
Напомним, оккупанты "улучшили" броневик "Тигр" динамической защиты, что представляет смертельно опасную вещь для экипажа.
Ранее Германия передала Украине 50 броневиков Dingo и 2 РСЗО Mars II.