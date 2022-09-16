ВС РФ "улучшили" броневик "Тигр" динамической защитой – это смертельно опасно для экипажа

По улице в Луганске прошла колонна российской техники, среди них было две машины с ДЗ "Контакт". Этот тип защиты предназначен для танков из-за взрыва при срабатывании.

Related video

Во временно оккупированном Луганске были замечены две машины российских войск, которые были добронированы кустарным способом. Об этом сообщает Defense Express.

По городу проехала колонна войск РФ, которую засняли местные жители. Среди обычных грузовиков были замечены два необычных "экспоната". На броневик "Тигр" и БТР установили элементы динамической защиты "Контакт". Под весом подвеска броневика значительно просела — элементы ДЗ установили на весь борт машины, включая двери.

Вслед за "Тигром" едет БТР, вероятно, движимый Р-166. На бронетранспортере также замечена ДЗ "Контакт".

Чем опасна ДЗ "Контакт"?

Динамическая защита предназначена для установки на танковую броню. Если его установить на малобронированную технику по типу БТР или БМП, то экипаж рискует пострадать от нее при срабатывании.

ДЗ "Контакт", как и любая другая динамическая защита, предназначена для противодействию снаряда, который попадает в технику. Каждый элемент ДЗ — это взрывчатка, которая взрывается на встречу снаряду. Таким образом можно снизить пробивную силу кумулятивного снаряда с кумулятивной струей.

Если установить ДЗ на "Тигр", то при срабатывании защиты, машину может разорвать от взрыва. Бронирование машины не рассчитано на установку "Контакта". Как пишут в издании, по сути, установка "Контакта" на "Тигр" превращает его в "шахид-мобиль". Практика установки ДЗ на слабобронированную технику зародилась в ОРДЛО еще в 2014 году.

Напомним, в РФ начали устанавливать "мангалы" от ударов Javelin и Bayraktar даже на артиллерию. Мста-С с решеткой на крыше была затрофеена бойцами ВСУ.

Ранее в ОРДЛО возобновили производство кустарных РСЗО "Чебурашка" с советскими ракетами на 241 мм.