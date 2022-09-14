Российские военные начали устанавливать "мангалы" на крыши САУ "Мста-С"

В армии оккупанта продолжают искать защиту от украинских "Байрактаров" и противотанковых ракет Javelin. Бойцы ВСУ "затрофеили" артустановку с решеткой на крыше.

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В российской армии продолжают экспериментировать с установкой на различную технику решеток сверху, надеясь защититься от Javelin и ударов беспилотников. Об этом сообщает Defense Express.

В телегерам-каналах появлись изображения "ноу-хау" российских военных. На самоходную артусатновку "Мста-С" установили решетку сверху, которая известна также под названием "мангал" из-за схожего внешнего вида. На западе такую защиту прозвали copecage. САУ захвачена украинскими военными в качестве трофея.

Ранее импровизированную защиту крыши башни устанавливали на танки. Первые Т-72Б3 с "мангалом" наверху появились еще в 2021 году. В ходе учений в оккупированном Крыму была задействована бронетехника с решеткой. Они должны защищать танки от ударов Javelin и Bayraktar TB2. В любом танке крыша башни — это самое уязвимое место, именно туда и прилетает ракета из ПТРК Javelin или снаряд из "Байрактара".

При этом сами российские танкисты отмечали, что подобная клетка усложняет попытки выбраться экипажа из горящей техники. После Т-72Б3 такие клетки стали устанавливать на "раритетные" Т-62М.

[ + – ] Т-62М с "мангалами" наверху

Напомним, в районе Попасной была замечена колонна российских танков Т-62 с "мангалами" на башнях. Впервые Т-62 с "мангалами" были замечены в июне на Херсонском направлении.