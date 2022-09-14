Російські військові почали встановлювати "мангали" на дахи САУ "Мста-С"

В армії окупанта продовжують шукати захист від українських "Байрактарів" та протитанкових ракет Javelin. Бійці ЗСУ "затрофеїли" артустановку з ґратами на даху.

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У російській армії продовжують експериментувати з установкою на різну техніку ґрат зверху, сподіваючись захиститися від Javelin та ударів безпілотників. Про це повідомляє Defense Express.

У телеграм-каналах з'явилися зображення ноу-хау російських військових. На самохідну артустановку "Мста-С" встановили ґрати зверху, які відомі також під назвою "мангал" через схожий зовнішній вигляд. На заході такий захист прозвали copecage. САУ захоплена українськими військовими як трофей.

Раніше імпровізований захист даху вежі встановлювали на танки. Перші Т-72Б3 із "мангалом" нагорі з'явилися ще у 2021 році. Під час навчань в окупованому Криму залучали бронетехніку з ґратами. Вони повинні захищати танки від ударів Javelin та Bayraktar TB2. У будь-якому танку дах вежі — це найвразливіше місце, саме туди і прилітає ракета з ПТРК Javelin або снаряд з "Байрактару".

Водночас самі російські танкісти зазначали, що така клітка ускладнює спроби вибратися екіпажу з техніки у вогні. Після Т-72Б3 такі клітки стали встановлювати на раритетні Т-62М.

[ + – ] Т-62М з "мангалами" нагорі

Нагадаємо, в районі Попасної помічено колону російських танків Т-62 з "мангалами" на вежах. Вперше Т-62 з "мангалами" помічено у червні на Херсонському напрямку.