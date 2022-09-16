ЗС РФ "покращили" броньовик "Тигр" динамічним захистом — це смертельно небезпечно для екіпажу

По вулиці в Луганську пройшла колона російської техніки, серед них були дві машини з ДЗ "Контакт". Цей тип захисту призначений для танків через вибух під час спрацьовування.

Related video

У тимчасово окупованому Луганську помітили дві машини російських військ, які були доброньовані кустарним способом. Про це повідомляє Defense Express.

Містом проїхала колона військ РФ, яку зняли місцеві жителі. Серед звичайних вантажівок було помічено два незвичайні "експонати". На броньовик "Тигр" і БТР встановили елементи динамічного захисту "Контакт". Під вагою підвіска броньовика значно просіла — елементи ДЗ встановили на весь борт машини, включаючи двері.

Після "Тигра" їде БТР, імовірно, рухомий Р-166. На бронетранспортері також можна помітити ДЗ "Контакт".

Чим небезпечний ДЗ "Контакт"?

Динамічний захист призначений для встановлення на танкову броню. Якщо його встановити на малоброньовану техніку типу БТР або БМП, то екіпаж ризикує постраждати від неї у разі спрацьовування.

ДЗ "Контакт", як і будь-який інший динамічний захист, призначений для протидії снаряду, що потрапляє в техніку. Кожен елемент ДЗ — це вибухівка, яка вибухає на зустріч снаряду. Так можна знизити пробивну силу кумулятивного снаряда з кумулятивним струменем.

Якщо встановити ДЗ на "Тигр", то під час спрацювання захисту машину може розірвати від вибуху. Бронювання машини не розраховане на встановлення "Контакту". Як пишуть у виданні, по суті, встановлення "Контакту" на "Тигр" перетворює його на "шахід-мобіль". Практика встановлення ДЗ на слабоброньовану техніку зародилася в ОРДЛО ще 2014 року.

Нагадаємо, в РФ почали встановлювати "мангали" від ударів Javelin і Bayraktar навіть на артилерію. Мста-С із ґратами на даху була затрофена бійцями ЗСУ.

Раніше в ОРДЛО відновили виробництво кустарних РСЗВ "Чебурашка" і радянськими ракетами на 241 мм.