В ОРДЛО відновили виробництво кустарних РСЗВ "Чебурашка": на що вони здатні (фото)

Реактивна установка має рідкісний калібр в 241 мм, що робить її практично марною через відсутність виробництва нових снарядів.

Частини "1 армійського корпусу" окупаційних військ відновили виробництво кустарних РСЗВ "Чебурашка". Про це повідомляється в профілі аналітикам "Цензор.НЕТ" під ніком NecroMancer.

Достеменно невідомо, де налагодили виробництво реактивних установок залпового вогню біля ОРДЛО чи десь у Росії. Є ймовірність, що необхідність таких кустарних РСЗВ виникла через гострий дефіцит озброєння в окупантів ОРДЛО або це спроба імітувати "бурхливу діяльність" перед кремлівськими кураторами.

Окупанти представили своє ноу-хау, коли ще був живий ватажок ОРДО Захарченко. Тоді заявлялося, що установка здатна стріляти на дистанцію від 1500 до 9600 метрів. Усе це встановлювали на базу шасі КРАЗ-260. "Чебурашка" має 64 напрямні з ракетами калібром 217 мм. Однак у мережі стверджували, що насправді калібр більший — 241 мм із бойовою частиною 53,8 кг. Встановити це вдалося просто за написами на снаряді.

[ + – ] Напис на снаряді говорить про калібр 241 мм

Також викликає питання точність таких ракет. Як пише Defense Express, війська РФ у 2018 році застосовували РСЗВ для обстрілу на схід від Авдіївки. Спроба була невдалою через дальність стрільби й точності. Зазначається також і те, що калібр 241 мм мав лише БМ-24, який виготовляли в СРСР у післявоєнний період у 1950-х роках. Снаряд М-24Ф є дефіцитним, що робить установку практично марною.

[ + – ] БМ-24 на параді в СРСР

На передачу двох "Чебурашок" окупантам ОРДО прибув ватажок "ДНР" Денис Пушилін.

Нагадаємо, українські умільці створили унікальну РСЗВ із 122-мм снарядами. Це не єдиний зразок РСЗВ. 8 серпня з'явилося відео "бандермобілів" із установками авіаракет С-8.