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Воєнний фокус Російсько-українська війна

В ОРДЛО відновили виробництво кустарних РСЗВ "Чебурашка": на що вони здатні (фото)

ттх РСЗВ чебурашка
Установка має 64 напрямні

Реактивна установка має рідкісний калібр в 241 мм, що робить її практично марною через відсутність виробництва нових снарядів.

Частини "1 армійського корпусу" окупаційних військ відновили виробництво кустарних РСЗВ "Чебурашка". Про це повідомляється в профілі аналітикам "Цензор.НЕТ" під ніком NecroMancer.

Достеменно невідомо, де налагодили виробництво реактивних установок залпового вогню біля ОРДЛО чи десь у Росії. Є ймовірність, що необхідність таких кустарних РСЗВ виникла через гострий дефіцит озброєння в окупантів ОРДЛО або це спроба імітувати "бурхливу діяльність" перед кремлівськими кураторами.

Окупанти представили своє ноу-хау, коли ще був живий ватажок ОРДО Захарченко. Тоді заявлялося, що установка здатна стріляти на дистанцію від 1500 до 9600 метрів. Усе це встановлювали на базу шасі КРАЗ-260. "Чебурашка" має 64 напрямні з ракетами калібром 217 мм. Однак у мережі стверджували, що насправді калібр більший — 241 мм із бойовою частиною 53,8 кг. Встановити це вдалося просто за написами на снаряді.

РСЗВ чебурашка
Напис на снаряді говорить про калібр 241 мм

Також викликає питання точність таких ракет. Як пише Defense Express, війська РФ у 2018 році застосовували РСЗВ для обстрілу на схід від Авдіївки. Спроба була невдалою через дальність стрільби й точності. Зазначається також і те, що калібр 241 мм мав лише БМ-24, який виготовляли в СРСР у післявоєнний період у 1950-х роках. Снаряд М-24Ф є дефіцитним, що робить установку практично марною.

кустарні РСЗВ
БМ-24 на параді в СРСР

На передачу двох "Чебурашок" окупантам ОРДО прибув ватажок "ДНР" Денис Пушилін.

Нагадаємо, українські умільці створили унікальну РСЗВ із 122-мм снарядами. Це не єдиний зразок РСЗВ. 8 серпня з'явилося відео "бандермобілів" із установками авіаракет С-8.