"Відьмак" на службі ЗСУ: українські умільці створили вітчизняну РСЗВ (відео)

Система має високу мобільність і оснащена 122-мм реактивними некерованими снарядами. Її можна використовувати як вогневу підтримку та для ураження живої сили та бронетехніки противника.

В Україні створили та ввели в експлуатацію унікальну реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) під назвою "Відьмак", повідомляє портал "Мілітарний". По суті система є компактним РСЗВ, що володіє хорошими показниками мобільності.

Український правозахисник Віталій Онищенко в Facebook опублікував відео випробування нової установки в польових умовах. У своїх коментарях він написав, що РСЗВ було створено зусиллями мешканців Кривого Рогу за підтримки місцевої військової адміністрації.

"У Кривому Розі відбулася знакова та потужна подія, а саме у місті, де немає жодного військового заводу, зробили ракетний комплекс "Відьмак". Завдяки військовій адміністрації Кривого Рогу, "Відьмак" став реальністю та кошмаром для орків", — написав Онищенко.

Що відомо про українську РСЗВ

Установка створена у вигляді причепа і може бути відбуксована навіть легкою автомобільною технікою, що говорить про її високу мобільність.

Як напрямні, на саморобній реактивній системі встановлено 9 модулів від РСЗВ БМ-21 "Град", які, ймовірно, були зняті з пошкоджених систем.

На озброєнні "Відьмака" знаходяться 122-мм некеровані реактивні снаряди, отже РСЗВ може застосовуватися для загальної вогневої підтримки та ураження живої сили, бронетехніки та неброньованої техніки.

Раніше повідомлялося, що Турецька компанія Baykar вже розпочала підготовку до будівництва заводу в Україні з виробництва ударних БПЛА. Однак поки що є проблеми з постачанням деякого обладнання на територію України.

На озброєнні ЗСУ перебувають 16 американських РСЗВ HIMARS. У зв'язку із цим у Пентагоні заявили, що цієї кількості достатньо для виконання тих цілей, які поставлені перед таким видом озброєння.