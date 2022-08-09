Завод із виробництва Bayraktar в Україні відкриють до кінця 2023 року, — посол (відео)

Турецька компанія Baykar вже розпочала підготовку до будівництва заводу. Однак, є проблеми, пов'язані із завезенням деякого обладнання на територію нашої країни.

Запуск заводу з виробництва ударних безпілотників Bayraktar турецької компанії Baykar в Україні може статися наприкінці 2023 року. Про це розповів посол України у Туреччині Василь Боднар в ефірі телемарафону українських телеканалів.

За його словами, незважаючи на те, що процес ратифікації угоди з боку Верховної Ради все ще продовжується, компанія Baykar вже розпочала підготовчі роботи до початку будівництва підприємства в Україні. Проте, є проблеми, пов'язані із завезенням деякого обладнання на територію нашої країни.

"Звичайно, є деякі нюанси, пов'язані із завезенням певного обладнання та вибором компанії для будівництва, але це технічні деталі. Я сподіваюся, що найближчими місяцями ми побачимо певний прогрес у цьому питанні", — сказав Василь Боднар.

Дипломат додав, що на будівництво підприємства знадобиться кілька місяців, а його запуск планують на кінець 2023 року. Крім того, для виготовлення безпілотників буде задіяно й інші українські підприємства.

"Це також може сприяти розвитку цього напряму в науковій сфері... З іншого боку, сама форма виготовлення передбачає завезення деталей із закордону", — заявив посол.

Нагадаємо, 9 серпня в Росії пригрозили знищити завод із виготовлення БПЛА компанії Baykar, якщо його запустять в Україні. Прессекретар лідера Кремля Дмитро Пєсков заявив, що у разі запуску виробництва підприємство підпаде під так звану "демілітаризацію" і буде знищене російськими військами.

8 серпня Василь Боднар розповів, що компанія Baykar вже викупила земельну ділянку для будівництва заводу з виробництва безпілотників на території України. З його слів, власник Baykar вже зареєстрував компанію в Україні, а парламент отримав документи на ратифікацію угоди.

Зазначимо, що компанія Baykar заявила про плани розпочати будівництво заводу з будівництва Bayraktar в Україні ще у листопаді 2021 року.