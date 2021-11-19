Туреччина збудує за свої гроші завод із виробництва Bayraktar в Україні (відео)

На підприємстві не лише будуватимуть безпілотники, а й проводитимуть їх модернізацію. Також готується будівництво сервісного центру БПЛА.

Турецька компанія Baykar Defence збудує в Україні центр із тестування, навчання й технічного обслуговування безпілотників Bayraktar TB2, а також завод із виробництва та модернізації БПЛА. Про це заявив гендиректор Baykar Халук Байрактар.

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За словами гендиректора, сервісний центр збудують уже найближчим часом. У ньому українські військові проходитимуть підготовку, а також обслуговуватимуть БПЛА для ЗСУ. На цьому етапі ведуться роботи з підписання контракту, після чого центр збудують дуже швидко.

Водночас ведеться й проєкт будівництва заводу в Україні. На ньому не лише будуватимуть безпілотники, а й проводитимуть їх модернізацію.

"Реалізація і центру, і підприємства буде повністю забезпечена за рахунок компанії Baykar. Це буде 100% інвестиція. Землю під цей проект ми вже придбали та рухаємось далі", — заявив Байрактар.

Додамо, що зараз для підготовки українських військових їздять на навчання до Туреччини.

Нагадаємо, за словами посла України в Туреччині, питання щодо будівництва БПЛА — це питання "швидше, місяців, а не років". Уже готується ділянка для будівництва центру обслуговування ударних Байрактарів.

Також у Міноборони анонсували закупівлю безпілотників у ЗСУ.