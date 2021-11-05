"Нарощуватимемо": начальник Генштабу про Bayraktar в українській армії (відео)

За словами Сергія Шаптала, держава закуповує безпілотники у ЗСУ, і їхня кількість збільшуватиметься. Нині в армії є 12 БПЛА Bayraktar TB2.

Начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала заявив, що Збройні сили нарощуватимуть безпілотники Bayraktar TB2. Про це він сказав в ефірі "Право на владу".

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"Нам держава закуповує Bayraktar, у нас вони є на озброєнні. І на цьому не зупиняємося, ми їх нарощуватимемо ще", — пояснив Шаптала.

За словами Шаптала, застосування ударного безпілотника Bayraktar 26 жовтня — це рішення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Воно було ухвалене у відповідь на порушення Мінських угод збройних формувань РФ. Перше порушення — підтягування артилерії на заборонену дистанцію, а друге — обстріл українських позицій, внаслідок якого загинув боєць.

Коли військові побачили, що ОБСЄ не спрацювало, дипломатія не допомогла, а відповідь артилерією була б порушенням угод, то Залужний ухвалив рішення щодо застосування ударного БПЛА.

Шаптала також наголосив, що безпілотник не заходив на територію ОРДЛО, а діяв на безпечній дистанції. В іншому випадку окупанти спробували б збити його.

Додамо, нині у ЗСУ є дві безпілотні системи Bayraktar, що складаються зі станцій управління та 12 безпілотників до них.

Нагадаємо, 26 жовтня українські військові вперше знищили ворожу артилерію за допомогою ударного Bayraktar TB2. Використовувати його вирішили у відповідь на обстріл українських позицій. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що постачання турецьких БПЛА в Україну може призвести до дестабілізації на лінії зіткнення.

Спікер української делегації у ТКГ Арестович заявив, що безпілотники Bayraktar не заборонені Мінськими угодами.