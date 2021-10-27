"Призведе до дестабілізації": у Кремлі відреагували на застосування Bayraktar TB2 у зоні ООС

За словами Пєскова, Росія з Туреччиною має особливі відносини, але в цьому випадку постачання безпілотників призводять до дестабілізації.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що постачання турецьких ударних безпілотників Україні може призвести до дестабілізації на лінії зіткнення. Про це повідомляє "Известия".

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За словами Пєскова, такі поставки підтверджують побоювання, що ситуація на лінії зіткнення може дестабілізуватися.

"У нас особливі, добрі відносини з Туреччиною. Але в цьому випадку підтверджуються наші побоювання, що постачання подібних озброєнь українським військовим можуть потенційно призвести до дестабілізації ситуації на лінії зіткнення. Ми бачимо, як тільки озброєння потрапляють до рук військових, вони потенційно починають застосовувати в цьому районі. Це призводить до дестабілізації", — заявив прессекретар.

Зазначимо, що наразі у Збройних силах України є 12 ударних безпілотників Bayraktar TB2. Вчора, 26 жовтня, вони вперше були застосовані у зоні проведення ООС. Українські військові знищили ворожу гармату артилерійську.

Перед цим окупанти обстріляли Гранітне зі 122-мм артилерії. Наказ на знищення цілей було віддано головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Нагадаємо, 26 жовтня загинув перший український військовий за жовтень 2021 року. Загиблим виявився майстер-сержант Георгій Халіков.

Раніше Пєсков заявив, що Росія не може вплинути на вступ України до НАТО, але зробить усе можливе, щоб мінімізувати наслідки вступу.