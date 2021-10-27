"Приведет к дестабилизации": в Кремле отреагировали на применение Bayraktar TB2 в зоне ООС

По словам Пескова, у России с Турцией особые отношения, но в данном случае поставки беспилотников приводят к дестабилизации.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что поставки турецких ударных беспилотников Украине может привести к дестабилизации на линии соприкосновения. Об этом сообщает Известия.

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По словам Пескова, подобные поставки подтверждают опасения, что ситуация на линии соприкосновения может дестабилизироваться.

"У нас особые, хорошие отношения с Турцией. Но в данном случае подтверждаются наши опасения, что поставки подобных вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения. Мы видим, как только вооружения попадают в руки военных, они потенциально начинают применять в этом районе. Это приводит к дестабилизации", — заявил пресс-секретарь.

Отметим, что ныне в Вооруженных силах Украины есть 12 ударных беспилотников Bayraktar TB2. Вчера, 26 октября, они впервые были применены в зоне проведения ООС. Украинские военные уничтожили вражескую артиллерийскую пушку.

Перед этим оккупанты обстреляли Гранитное из 122-мм артиллерии. Приказ на уничтожение целей был отдан главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Напомним, 26 октября погиб первый украинский военный за октябрь 2021 года. Погибшим оказался мастер-сержант Георгий Халиков.

Ранее Песков заявил, что Россия не может повлиять на вступление Украины в НАТО, но сделает все возможное, чтобы минимизировать последствия вступления.