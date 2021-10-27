Родом из Одесской области: стало известно имя погибшего бойца в зоне ООС (фото)

Георгий Халиков — мастер-сержант ВСУ, до начала войны с РФ работал в правоохранительных органах. У военного осталось трое сыновей.

26 октября в зоне проведения Операции объединенных сил, выполняя боевое задание, погиб мастер-сержант Халиков Георгий Журович. Об этом сообщается на странице Полтавского областного территориального центра комплектации и социальной поддержки в Facebook.

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"Сегодня выполняя боевое задание, верный военной присяге, в результате артиллерийского обстрела пророссийскими наемниками украинских позиций, погиб украинский воин — мастер-сержант Халиков Георгий Журович", — указывают в публикации.

Георгий Халиков родился 24 марта 1970 в селе Березино Тартуского района Одесской области. Жил в Полтавской области. До начала российско-украинской войны работал в правоохранительных органах.

[ + – ] Халиков Георгий Журович Фото: "Новинарня"

У погибшего военного осталось трое сыновей.

"Дядя Жора был душой среди парней на передовой. Он был любимцем военкоров, потому что перед камерой всегда смотрелся естественно, таким, какой он есть, и не говорил армейскими штампами. Он был очень скромным, позитивным мужиком… Набираю этот текст, а разум отказывается верить в него. В последний год на войне дядя Жора служил с сыном в одном подразделении", — пишет военкор Игорь Левенок.

За октябрь 2021 года в российско-украинской войне погиб 1 украинский военный. По ссылкам детали смерти, если они есть:

Халиков Георгий Журович (24 марта 1970 года рождения) — погиб 26 октября.

Напомним, украинские военные в отместку за смерть Журовича впервые использовали Bayraktar TB2 для уничтожения вражеской артиллерии. Также в результате обстрелов пророссийских боевиков двое бойцов получили ранение.