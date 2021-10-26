Украинский военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве,- штаб ООС

Оккупанты обстреливали украинские позиции, в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

За минувшие сутки в зоне проведения Операции объединенных сил было зафиксировано 4 обстрела со стороны вооруженных формирований РФ. В результате обстрелов один военный получил ранение, а второй подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщается на странице ООС в Facebook.

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Оккупанты совершили 4 обстрела, один из которых был совершен из запрещенного Минскими соглашениями вооружения:

возле Камянки враг обстреливал из 82-мм минометов

поблизости с Песками из огнестрельного оружия

в сторону Золотого-4 из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого огнестрельного оружия

В результате обстрелов один военный получил ранение. Второй боец подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Оба военнослужащих госпитализировали, их состояние оценивается как "удовлетворительное".

Также в Луганской области был зафиксирован пролет БПЛА, вероятно, российского Орлан-10. Он пересекал линию разграничения.

Напомним, Россия планирует установить средства контроля за космическим пространством в оккупированном Крыму, чтобы выявлять "потенциально опасные объекты на орбите".

Ранее оккупанты сбросили с дрона напечатанную на 3D-принтере бомбу под Верхнеторецком.