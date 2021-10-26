Український військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої, — штаб ООС

Окупанти обстрілювали українські позиції, зокрема із забороненого Мінськими угодами озброєння.

Минулої доби в зоні проведення Операції об'єднаних сил було зафіксовано 4 обстріли з боку збройних формувань РФ. Внаслідок обстрілу один військовий отримав поранення, а другий підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Про це повідомляється на сторінці ООС у Facebook.

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Окупанти здійснили 4 обстріли, один з яких був здійснений із забороненого Мінськими угодами озброєння:

біля Кам'янки ворог обстрілював із 82-мм мінометів;

поблизу Пісків із вогнепальної зброї;

у бік Золотого-4 з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої вогнепальної зброї.

Унаслідок обстрілів один військовий отримав поранення. Другий боєць підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Обох військовослужбовців госпіталізували, їхній стан оцінюється як "задовільний".

Також у Луганській області було зафіксовано проліт БПЛА, ймовірно, російського Орлан-10. Він перетинав лінію розмежування.

Нагадаємо, що Росія планує встановити засоби контролю за космічним простором в окупованому Криму, щоб виявляти "потенційно небезпечні об'єкти на орбіті".

Раніше окупанти скинули з дрона надруковану на 3D-принтері бомбу під Верхньоторецьким.