Росія планує встановити засоби контролю космічного простору в окупованому Криму

Лазерно-оптичний комплекс дозволяє проводити моніторинг за космічним простором і виявляти потенційно небезпечні об'єкти, що знаходяться на орбіті.

Новий лазерно-оптичний комплекс для контролю космічного простору Збройних сил РФ буде розташований в окупованому Криму в 2022 році. Про це повідомив головний конструктор військової корпорації "Вимпел" Віталій Горючкін виданню "Кримінформ".

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"У Криму завершуються роботи з монтажу оптико-електронного комплексу і планується, що з наступного року він вже вийде на чергування. У найближчій перспективі там же планується розгорнути нову оптико-електронну станцію з більшим телескопом", — заявив Горючкін.

Аналогічний комплекс уже поставлений на бойове чергування на території Алтайського краю. У заяві Міноборони РФ від 4 жовтня 2021 року говориться про те, що 12 таких комплексів планується розгорнути на всій території РФ до 2025 року.

"У межах реалізації програми вдосконалення і розвитку російської системи контролю космічного простору космічні війська продовжують роботу зі створення спеціалізованих наземних засобів контролю космічного простору нового покоління", — йдеться в заяві Міноборони РФ.

Лазерно-оптичні комплекси призначені для розпізнавання космічних об'єктів, використовуючи різні методи виявлення і розпізнавання. За словами російського військового експерта Олексія Леонкова, такого роду системи дуже важливі для організації повітряно-космічної оборони.

"Космічні об'єкти США, які будуть виводитися на орбіту під виглядом цивільних супутників, насправді можуть виявитися військовими. Нові засоби контролю дозволять проводити моніторинг за космічним простором, визначати, що за об'єкт знаходиться на орбіті: являє він собою загрозу чи ні", — розповів експерт.

Зі свого боку керівник Командування космічних операцій генерал-лейтенант космічних сил США Стівен Вайтінг ще в травні це року заявив, що "російська зброя може перешкоджати роботі американських засобів космічного базування".

"Росія — просунутий суб'єкт космічної галузі, тому вони повинні були розуміти, що вони роблять. Й очевидно, що ми не підтримуємо випробування озброєння поруч із нашими супутниками. Навіть у разі такої воєнізації космосу ми не хочемо, щоб війна перейшла і на космос, і ми хочемо робити все, щоб цьому перешкодити", — заявив Вайтінг.

Раніше повідомлялося, що в США почалося будівництво дослідницької лабораторії ВПС США на базі в Нью-Мексико. У ній військові будуть моделювати ведення бойових дій космічними апаратами та лазерами.

Також, 16 жовтня, Китай провів секретні випробування нової гіперзвукової ракети, здатної нести ядерну зброю. Ракета облетіла Землю на низькій орбіті, а потім кинулася до цілі, "продемонструвавши передові космічні можливості, які застали зненацька розвідку США".