Россия планирует установить средства контроля космического пространства в оккупированном Крыму

Лазерно-оптический комплекс позволяет проводить мониторинг за космическим пространством и выявлять потенциально опасные объекты, находящиеся на орбите.

Новый лазерно-оптический комплекс для контроля космического пространства Вооруженных сил РФ будет расположен в оккупированном Крыму в 2022 году. Об этом сообщил главный конструктор военной корпорации "Вымпел" Виталий Горючкин изданию "Крыминформ".

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"В Крыму завершаются работы по монтажу оптико-электронного комплекса и планируется, что со следующего года он уже выйдет на дежурство. В ближайшей перспективе там же планируется развернуть новую оптико-электронную станцию с более крупным телескопом", — заявил Горючкин.

Аналогичный комплекс уже поставлен на боевое дежурство на территории Алтайского края. В заявлении Минобороны РФ от 4 октября 2021 года говорится о том, что 12 таких комплексов планируется развернуть на всей территории РФ до 2025 года.

"В рамках реализации программы совершенствования и развития российской системы контроля космического пространства космические войска продолжают работу по созданию специализированных наземных средств контроля космического пространства нового поколения, — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Лазерно-оптические комплексы предназначены для распознавания космических объектов, используя различные методы обнаружения и распознавания. По словам российского военного эксперта Алексея Леонкова, такого рода системы очень важны для организации воздушно-космической обороны.

"Космические объекты США, которые будут выводиться на орбиту под видом гражданских спутников, на самом деле могут оказаться военными. Новые средства контроля позволят проводить мониторинг за космическим пространством, определять, что за объект находится на орбите: представляет он собой угрозу или нет", — рассказал эксперт.

В свою очередь руководитель Командования космических операций генерал-лейтенант космических сил США Стивен Уайтинг еще в мае это года заявил, что "российское оружие может препятствовать работе американских средств космического базирования".

"Россия — продвинутый субъект космической области, поэтому они должны были понимать, что они делают. И очевидно, что мы не поддерживаем испытания вооружения рядом с нашими спутниками. Даже при такой военизации космоса мы не хотим, чтобы война перешла и на космос, и мы хотим делать все, чтобы этому помешать", — заявил Уайтинг.

Ранее сообщалось, что в США началось строительство исследовательской лаборатории ВВС США на базе в Нью-Мексико. В ней военные будут моделировать ведение боевых действий космическими аппаратами и лазерами.

Также, 16 октября, Китай провел секретные испытания новой гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерное оружие. Ракета облетела Землю на низкой орбите, а затем устремилась к цели, "продемонстрировав передовые космические возможности, которые застали врасплох разведку США".