Будут учится воевать лазерами и в космосе: в США строят новую иследовательскую лабораторию
WARS Lab будет основываться на трех стратегиях — инновации, скорости и партнерстве. В ней будет 90 аудиторий с разным оборудованием для разработок.
Исследовательская лаборатория ВВС США начала строительство нового комплекса на базе в Нью-Мексико. В нем военные будут моделировать ведение боевых действий космическими аппаратами и лазерами. Об этом сообщает Defense News.
Лаборатория получила название Wargaming и Advanced Research Simulation (WARS Lab). Ее площадь составит 3200 квадратных метров, стоимость строительства оценена в 6 млн долларов.
"WARS Lab будет продвигать три стратегии, которые мы преследуем для предотвращения конфликтов. Их мы называем ISP — инновации, скорость и партнерство", — заявил глава Управления космических аппаратов полковник Эрик Фелт.
В лаборатории военные будут тестировать новые технологии и определять их действие. В ней будут установлены высокоэнергетические лазеры и мощные электромагниты. Благодаря цифровой инженерии военные смогут моделировать некоторые концепции не дожидаясь оборудования в физическом варианте.
На объекте будет размещено более 90 рабочих станций в аудиториях, где инженеры Министерства обороны США смогут сотрудничать в цифровой среде.
Ожидается, что WARS Lab откроется весной 2023 года.
Напомним, на американском эсминце заметили лазерную установку ODIN.
Ранее американская Northrop Grunmann прекратила разработку лазерного оружия из-за проблем с силовой установкой.