Навчатимуться воювати лазерами й у космосі: в США будують нову дослідну лабораторію

WARS Lab буде ґрунтуватися на трьох стратегіях — інновації, швидкості та партнерстві. У ній буде 90 аудиторій з різним обладнанням для розробок.

Дослідницька лабораторія ВПС США почала будівництво нового комплексу на базі в Нью-Мексико. У ньому військові моделюватимуть ведення бойових дій космічними апаратами і лазерами. Про це повідомляє Defense News.

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Лабораторія отримала назву Wargaming та Advanced Research Simulation (WARS Lab). Її площа складе 3 200 квадратних метрів, вартість будівництва оцінена в 6 млн доларів.

"WARS Lab просуватиме три стратегії, які ми переслідуємо для запобігання конфліктів. Їх ми називаємо ISP — інновації, швидкість і партнерство", — заявив глава Управління космічних апаратів полковник Ерік Фелті.

У лабораторії військові тестуватимуть нові технології і визначатимуть їхню дію. У ній будуть встановлені високоенергетичні лазери та потужні електромагніти. Завдяки цифровій інженерії військові зможуть моделювати деякі концепції не чекаючи обладнання у фізичному варіанті.

На об'єкті будуть розміщені понад 90 робочих станцій в аудиторіях, де інженери Міністерства оборони США зможуть співпрацювати в цифровому середовищі.

Очікується, що WARS Lab відкриється навесні 2023 року.

Нагадаємо, на американському есмінці помітили лазерну установку ODIN.

Раніше американська Northrop Grunmann припинила розробку лазерної зброї через проблеми із силовою установкою.