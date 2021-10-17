Облетела Землю на низкой орбите: Китай провел секретные испытания "гиперзвуковой "Сатаны"

Financial Times сообщает, что ракета не поразила цель, но сильно удивила Пентагон, который недооценивал прогресс Пекина в развитии стратегического оружия.

В субботу, 16 октября, Китай провел секретные испытания новой гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерное оружие. По информации сразу ряда источников издания The Financial Times, устройство облетело Землю на низкой орбите, а затем устремилось к цели, "продемонстрировав передовые космические возможности, которые застали врасплох разведку США".

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Трое информаторов журналистов заявили, что ракета отклонилась от цели более чем на 32 километра, однако двое подчеркнули, что эти испытания свидетельствуют о поразительном прогрессе Китая в сфере гиперзвукового оружия, который значительно превзошел ожидания американской стороны.

По словам источников, гиперзвуковой аппарат несла ракета Long March, о запусках которой Пекин обычно объявляет.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что не будет комментировать эту информацию, но подчеркнул, что Вашингтон обеспокоен военными возможностями Китая, которые тот продолжает развивать, тем самым увеличивая напряженность в регионе и за его пределами.

Гиперзвуковые ракеты способны развивать скорость, которая в пять раз превышает скорость звука. Однако если баллистические устройства взлетают в космос по дуге, чтобы поразить цель, то гиперзвуковые летят низко в атмосфере, что потенциально позволяет достигнуть цели быстрее. Разработкой гиперзвуковых технологий занимаются Китай, США, Россия и еще как минимум пять других стран.

Это может означать, что в будущем Китай сумеет наносить удары гиперзвуковыми ракетами, летящими через Южное полушарие. Впервые такую возможность получил советский межконтинентальный баллистический ракетный комплекс третьего поколения Р-36 (по классификации НАТО — "Сатана"), находящийся на боевом дежурстве у РФ. Его опасность объяснялась тем, что наиболее плотная система противоракетной обороны США расположена на севере, защищая страну от ракет, которые летят через Северное полушарие.

Напомним, в начале октября в РФ впервые запустили гиперзвуковую ракету "Циркон" с атомной подводной лодки. Она способна лететь на скорости до 10 200 км/ч. Максимальная дальность полета "Циркона" — около 1 000 км. На текущий момент было проведено как минимум 9 тестовых запусков ракеты.

Недавно компания Lockheed Martin открыла в США завод, на котором будут производиться гиперзвуковые ракеты AGM-183A. 7 апреля был произведен первый ее тесовый пуск, который завершился провалом. Второй тестовый пуск в июле также завершился неудачей. Двигатель ракеты не запустился после ее сброса с самолета-носителя.