В США открыли "умный" завод для производства гиперзвуковых ракет (видео)

Несмотря на два неудачных пуска ракеты AGM-183, Lockheed Martin открыла завод, где их будут серийно изготавливать.

Lockheed Martin открыли в штате Алабама завод, где будет производиться их гиперзвуковая ракета AGM-183A. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Общая площадь объекта составляет почти 20 тысяч квадратных метров (25000 футов). На производстве будут создавать гиперзвуковые ракеты AGM-183A и ракеты для нанесения быстрого удара по программе SPC. Предприятие соединит в себе цифровые технологии с традиционными видами. В частности, на него установят технологии дополненной реальности для обучения и виртуального контроля предприятия.

Фото: Lockheed Martin

Завод Missile Assembly Building 4 — это третье предприятие Lockheed Martin, которое используется для новейшего вооружения. Один из них открыт Калифорнии, где производят секретные прототипы и операционные системы, а также новой системы ВВС США Next Generation Air Dominance.

"Lockheed Martin продолжает делать значительные инвестиции в разработку и производство гиперзвуковых систем для противодействия быстро возникающим угрозам со стороны ближайших противников", — указывается в пресс-релизе.

[ + – ] Ракета AGM-193A Фото: Скриншот

Отметим, что ракета AGM-183A все еще не прошла испытаний. Первоначально ставилась цель, чтобы ракета полетела в конце 2020 года, однако два испытания завершились неудачей. Неполадки после первого запуска уже устранили, а причина второй неудачи выясняется.

Напомним, 7 апреля завершились неудачей первый тестовый пуск гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Второй тестовый пуск в июле также завершился провалом. Двигатель ракеты не запустился после ее сброса с самолета-носителя.