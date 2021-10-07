У США відкрили "розумний" завод для виробництва гіперзвукових ракет (відео)

Незважаючи на два невдалі пуски ракети AGM-183, Lockheed Martin відкрила завод, де їх серійно виготовлятимуть.

Lockheed Martin відкрили в штаті Алабама завод, де вироблятимуть їхню гіперзвукову ракету AGM-183A. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Загальна площа об'єкта становить майже 20 тисяч квадратних метрів (25000 футів). На виробництві створюватимуть гіперзвукові ракети AGM-183A та ракети для нанесення швидкого удару за програмою SPC. Підприємство поєднає у собі цифрові технології з традиційними видами. Зокрема, на нього встановлять технології доповненої реальності для навчання та віртуального контролю підприємства.

Завод Missile Assembly Building 4 — це третє підприємство Lockheed Martin, яке використовується для новітнього озброєння. Один із них відкритий Каліфорнії, де виробляють секретні прототипи й операційні системи, а також нову систему ВПС США Next Generation Air Dominance.

"Lockheed Martin продовжує робити значні інвестиції в розробку та виробництво гіперзвукових систем для протидії загрозам з боку найближчих супротивників, які швидко виникають", — вказується в пресрелізі.

[ + – ] Ракета AGM-193A Фото: Скриншот

Відзначимо, що ракета AGM-183A усе ще не пройшла випробувань. Спочатку ставилося за мету, щоб ракета полетіла в кінці 2020 року, однак два випробування завершилися невдачею. Неполадки після першого запуску вже усунули, а причина другої невдачі з'ясовується.

Нагадаємо, 7 квітня завершився невдачею перший тестовий запуск гіперзвукової ракети AGM-183A. Другий тестовий пуск у липні також завершився провалом. Двигун ракети не запустився після її скидання з літака-носія.