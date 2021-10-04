В РФ впервые запустили гиперзвуковую ракету "Циркон" с атомной подлодки (видео)

"Циркон" способен лететь на скорость от 4 до 8 Махов (до 10200 км/ч). В Минобороны заявляют, что пуск соответствовал всем заданным параметрам.

Военно-морские силы РФ впервые провели испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подлодки. Об этом сообщает РИА со ссылкой на Минобороны России.

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Сообщается, что пуски проводились в акватории Баренцева моря с атомной подлодки "Северодвинск". Ракета поразила условную морскую цель.

"По данным объективного контроля, полет ракеты соответствовал заданным параметрам, она поразила условную цель. Испытательная стрельба ракетой "Циркон" с атомной подводной лодки признана успешной", — указывается в сообщении Минобороны.

Ракета "Циркон" — это российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета. Ее разработку ведет "НПО Машиностроение". Скорость полета ракеты от 4 до 8 Махов — 4500-10200 км/ч (по другим источникам до 7 Махов). Максимальная дальность полета около 1000 км.

На данный момент произведено 9 тестовых запусков ракеты. По словам Владимира Путина испытания гиперзвуковой ракеты находятся на завершающей стадии.

[ + – ] Пуск ракеты

Напомним, 19 июля в РФ испытали "Циркон" по наземной цели с фрегата "Адмирал Горшков".

Ранее Военно-морские силы России провели неудачный пуск крылатой ракеты "Калибр". Пуск должен был произойти в рамках испытаний фрегата "Маршал Шапошников", который вернулся в состав Тихоокеанского флота после проведения ремонта и модернизации.