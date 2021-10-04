В РФ вперше запустили гіперзвукову ракету "Циркон" з атомного підводного човна (відео)

"Циркон" здатний летіти на швидкість від 4 до 8 махів (до 10 200 км/год). У Міноборони заявляють, що пуск відповідав усім заданим параметрам.

Військово-морські сили РФ вперше провели випробування гіперзвукової ракети "Циркон" з атомного підводного човна. Про це повідомляє РІА з посиланням на Міноборони Росії.

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Повідомляється, що пуски проводилися в акваторії Баренцевого моря з атомного підводного човна "Сєверодвінськ". Ракета уразила умовну морську ціль.

"За даними об'єктивного контролю, політ ракети відповідав заданим параметрам, вона уразила умовну ціль. Випробувальна стрільба ракетою "Циркон" з атомного підводного човна визнана успішною", — вказується в повідомленні Міноборони.

Ракета "Циркон" — це російська гіперзвукова протикорабельна крилата ракета. Її розробку веде "НВО Машинобудування". Швидкість польоту ракети від 4 до 8 махів — 4 500-10 200 км/год (за іншими джерелами до 7 махів). Максимальна дальність польоту приблизно 1 000 км.

Наразі вироблені 9 тестових запусків ракети. За словами Володимира Путіна випробування гіперзвукової ракети знаходяться на завершальній стадії.

[ + – ] Пуск ракети

Нагадаємо, 19 липня в РФ випробували "Циркон" по наземній цілі з фрегата "Адмірал Горшков".

Раніше Військово-морські сили Росії провели невдалий пуск крилатої ракети "Калібр". Пуск повинен був відбутися в межах випробувань фрегата "Маршал Шапошников", який повернувся до складу Тихоокеанського флоту після проведення ремонту та модернізації.