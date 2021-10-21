Окупанти скинули з дрона надруковану на 3D-принтері бомбу під Верхньоторецьким (відео)

Проросійські бойовики мали намір обстріляти позиції морпіхів під селом, але 40-мм гранати впали в житловому секторі.

Біля села Верхньоторецьке (Донецька область, поруч з окупованою Горлівкою) проросійські окупанти скинули з безпілотника вибухівку, яка впала в житловому секторі. Про це повідомляє Новинарня, посилаючись на інформацію з 503 батальйону морської піхоти ВМС Збройних сил України.

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Повідомляється, що 20 жовтня збройні формування РФ скинули бомбу, частини якої були надруковані на 3D-принтері. Сам снаряд — це ВОГ, постріл для різних гранатометів, наприклад ГП-25.

Ворог мав намір обстріляти позиції морпіхів, але снаряди впали не на українські позиції, а на цивільну інфраструктуру. Українські бійці зібрали залишки гранати для їх вивчення.

За словами пресофіцера підрозділу Олексія Годзенка, момент вибуху потрапив на камеру спостереження. Унаслідок скидання гранатометного пострілу постраждав гараж одного з домоволодінь. Деякі снаряди падали прямо в городи місцевого населення. У деяких будинках осколками пошкодило двері та повибивало шибки на вікнах.

Зазначимо, що в зведеннях ООС було зазначено, що ворог здійснив обстріл населених пунктів Новоселівка Друга і Верхньоторецьке. Обстріл був здійснений з БПЛА, які скидали снаряд ВОГ-25.

Нагадаємо, околиці Донецька потрапили під обстріл, в окупантів загорівся склад боєприпасів. Очевидці повідомляють, що з місця події доносяться вибухи.

Раніше українські військові показали відео знищення позицій окупантів у зоні ООС. Військові уразили ціль пострілом із протитанкового гранатомета.