Оккупанты сбросили с дрона напечатанную на 3D-принтере бомбу под Верхнеторецком (видео)
Пророссийские боевики намеривались обстрелять позиции морпехов под селом, но 40-мм гранаты упали в жилом секторе.
Возле села Верхнеторецкое (Донецкая область, рядом с оккупированной Горловкой) пророссийские оккупанты сбросили с беспилотника взрывчатку, которая упала в жилом секторе. Об этом сообщает Новинарня, ссылаясь на информацию из 503 батальона морской пехоты ВМС Вооруженных сил Украины.
Сообщается, что 20 октября вооруженные формирования РФ сбросили бомбу, части которой были напечатаны на 3D-принтере. Сам снаряд — это ВОГ, выстрел для различных гранатометов, например ГП-25.
Враг намеривался обстрелять позиции морпехов, но снаряды упали не на украинские позиции, а на гражданскую инфраструктуру. Украинские бойцы собрали остатки гранаты для их изучения.
По словам пресс-офицера подразделения Алексея Годзенко, момент взрыва попал на камеру наблюдения. В результате сброса гранатометного выстрела пострадал гараж одного из домовладений. Некоторые снаряды падали прямо в огороды местного населения. В некоторых домах осколками повредило двери и повыбивало стекла на окнах.
Отметим, что в сводках ООС было указано, что враг совершил обстрел населенных пунктов Новоселовка Вторая и Верхнеторецкое. Обстрел был совершен с БПЛА, которые сбрасывали снаряд ВОГ-25.
Напомним, окраины Донецка попали под обстрел, у оккупантов загорелся склад боеприпасов. Очевидцы сообщают, что с места происшествия доносятся взрывы.
Ранее украинские военные показали видео уничтожения позиций оккупантов в зоне ООС. Военные поразили цель выстрелом из противотанкового гранатомета.