Оккупанты сбросили с дрона напечатанную на 3D-принтере бомбу под Верхнеторецком (видео)

Пророссийские боевики намеривались обстрелять позиции морпехов под селом, но 40-мм гранаты упали в жилом секторе.

Возле села Верхнеторецкое (Донецкая область, рядом с оккупированной Горловкой) пророссийские оккупанты сбросили с беспилотника взрывчатку, которая упала в жилом секторе. Об этом сообщает Новинарня, ссылаясь на информацию из 503 батальона морской пехоты ВМС Вооруженных сил Украины.

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Сообщается, что 20 октября вооруженные формирования РФ сбросили бомбу, части которой были напечатаны на 3D-принтере. Сам снаряд — это ВОГ, выстрел для различных гранатометов, например ГП-25.

Враг намеривался обстрелять позиции морпехов, но снаряды упали не на украинские позиции, а на гражданскую инфраструктуру. Украинские бойцы собрали остатки гранаты для их изучения.

По словам пресс-офицера подразделения Алексея Годзенко, момент взрыва попал на камеру наблюдения. В результате сброса гранатометного выстрела пострадал гараж одного из домовладений. Некоторые снаряды падали прямо в огороды местного населения. В некоторых домах осколками повредило двери и повыбивало стекла на окнах.

Отметим, что в сводках ООС было указано, что враг совершил обстрел населенных пунктов Новоселовка Вторая и Верхнеторецкое. Обстрел был совершен с БПЛА, которые сбрасывали снаряд ВОГ-25.

Напомним, окраины Донецка попали под обстрел, у оккупантов загорелся склад боеприпасов. Очевидцы сообщают, что с места происшествия доносятся взрывы.

Ранее украинские военные показали видео уничтожения позиций оккупантов в зоне ООС. Военные поразили цель выстрелом из противотанкового гранатомета.