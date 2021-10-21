Окраина Донецка попала под обстрел: у оккупантов горел склад боеприпасов (видео)

По сообщениям очевидцев, на складе рядом с шахтой "Куйбешевская" на предприятии "Реал-Авто" оккупанты соорудили склад с боеприпасами. Оттуда доносятся звуки взрывов.

Сегодня, 21 октября поселок Горняк и Административный в Куйбешевском районе Донецка попали под обстрел. Об этом сообщает Новости Донбасса, ссылаясь на СМИ оккупантов.

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Сообщается, что у оккупантов 1-го армейского корпуса РФ был пожар на складе боеприпасов. Он расположен недалеко от шахты "Куйбешевская" на бывшем предприятии "Реал-Авто". Очевидцы утверждали, что оттуда доносятся звуки взрывов и виден дым от пожара.

Оккупанты перекрыли дорогу на "Реал-авто". Представители оккупационных администраций не подтверждают информацию о взрывах на складе, но в то же время территорию вокруг оцепили. На видео, опубликованных очевидцами слышны звуки взрывов.

На момент написания новости официальных сводок от Операции объединенных сил или от украинской стороны СЦКК нет.

Напомним, украинские военные показали видео уничтожения позиций оккупантов в зоне ООС. Военные поразили цель выстрелом из противотанкового гранатомета.

Ранее в разведке заявляли, что оккупационные формирования усилили вербовку в свои ряды среди мирного населения.