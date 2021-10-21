Околиця Донецька потрапила під обстріл: в окупантів горів склад боєприпасів (відео)

За повідомленнями очевидців, на складі поруч із шахтою "Куйбишевська" на підприємстві "Реал-Авто" окупанти спорудили склад із боєприпасами. Звідти доносяться звуки вибухів.

Сьогодні, 21 жовтня, селище Гірник та Адміністративний в Куйбишевському районі Донецька потрапили під обстріл. Про це повідомляє Новости Донбасса, посилаючись на ЗМІ окупантів.

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Повідомляється, що в окупантів 1-го армійського корпусу РФ була пожежа на складі боєприпасів. Він розташований недалеко від шахти "Куйбишевська" на колишньому підприємстві "Реал-Авто". Очевидці стверджували, що звідти доносяться звуки вибухів і видно дим від пожежі.

Окупанти перекрили дорогу на "Реал-авто". Представники окупаційних адміністрацій не підтверджують інформацію про вибухи на складі, але в той же час територію навколо оточили. На відео, опублікованих очевидцями чутні звуки вибухів.

На момент написання новини офіційних зведень від Операції об'єднаних сил або від української сторони СЦКК немає.

Нагадаємо, українські військові показали відео знищення позицій окупантів у зоні ООС. Військові уразили ціль пострілом із протитанкового гранатомета.

Раніше в розвідці заявляли, що окупаційні формування посилили вербування в свої лави серед мирного населення.