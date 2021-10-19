Окупанти в ОРДЛО підсилюють вербування у свої формування, — розвідка

За інформацією розвідників, збільшилася кількість реклами у ЗМІ та на вулицях. А чоловіків призовного віку затримують для зборів з "резервістами".

Командування Збройних сил РФ посилює пропаганду на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони у Facebook.

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Повідомляється, що з початку жовтня російські збройні формування активізували своє вербування до складу частини 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів. Збільшилися обсяги реклами в ЗМІ, підвищилася кількість банерів та оголошень у громадських місцях.

Також почастішали випадки затримання чоловіків призовного віку з метою змусити проходити курси первинної підготовки або зборів з так званими резервістами.

За інформацією розвідки, місцеве населення все більше намагається уникнути призову.

"Спостерігається зростання небажання місцевого населення поповнювати лави окупантів, громадяни намагаються уникати призову і залучення до проходження зборів у складі підрозділів російських окупаційних військ", — вказують у публікації ГУР МО.

Нагадаємо, з кінця вересня збройні формування РФ почали вчення із залученням цивільного населення. Їх кураторством займаються російські інструктори, які навчають бойовиків і колаборантів бойових дій.