Оккупанты в ОРДЛО усиливают вербовку в свои формирования, - разведка

По информации разведчиков, увеличилось количество рекламы в СМИ и на улицах. А мужчин призывного возраста задерживают для сборов с "резервистами".

Командование Вооруженных сил РФ усиливает пропаганду на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

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Сообщается, что с начала октября российские вооруженные формирования активизировали свою вербовку в состав части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов. Увеличились объемы рекламы в СМИ, повысилось количество баннеров и объявлений в общественных местах.

Также более частыми стали случаи задержания мужчин призывного возраста с целью заставить проходить курсы первичной подготовки или сборов с так называемыми резервистами.

По информации разведки, местное население все больше пытается избежать призыва.

"Наблюдается рост нежелания местного населения пополнять ряды оккупантов, граждане стараются избегать призыва и привлечения к прохождению сборов в составе подразделений российских оккупационных войск", — указывают в публикации ГУР МО.

Напомним, с конца сентября вооруженные формирования РФ начали учения с привлечением гражданского населения. Их кураторством занимаются российские инструкторы, которые обучают боевиков и коллаборантов боевым действиям.