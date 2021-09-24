С привлечением гражданских. Вооруженные формирования РФ начали учения боевиков, - разведка

Под управлением российских инструкторов пророссийских боевиков обучают ведению боевых действий и разведывательно-диверсионной подготовке.

По информации Генерального управления разведки Минобороны Украины вооруженные формирования России начали масштабные мобилизационные командно-штабные учения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В оккупационных корпусах 1 и 2 армий РФ (Донецк и Луганск соответственно) наращиваются занятия о боевой подготовке. Сообщается, что к учениям и занятиям привлекают местное населения и средства, а также призывают резервистов на сборы.

Учения Южного военного округа ВС РФ начались 21 сентября. Они продлятся до 8 октября. При этом с 21 по 25 сентября проходит подготовительный этап, а с 4 по 8 октября будет этап с зачетами.

Подчеркивается, что артиллеристы, танкисты, мотострелковые, разведывательные и инженерно-саперные подразделения обучаются под руководством российских инструкторов. Их обучают вести огонь из штатного оружия, водить боевые машины и разведывательно-диверсионную подготовку.

Напомним, разведчики ОК "Восток" отработали маневры по управлению артиллерией при помощи БПЛА. Также СБУ задержали предполагаемого боевика "ЛНР", который штурмовал здание СБУ в Луганске в 2014 году.