Штурмовал здание СБУ в Луганске в 2014 году: СБУ задержали предполагаемого боевика "ЛНР"

По данным силовиков, подозреваемый вернулся на подконтрольную территорию Украины после конфликта с "руководством" оккупантов, где его обнаружила контрразведка.

Сотрудники Контрразведки СБУ задержали боевика военного формирования РФ "ЛНР" в Луганской области, который штурмовал админздание спецслужбы в 2014 году. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности.

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По информации оперативников, житель Станицы Луганской в апреле 2014 года присоединились к незаконным вооруженным формированиям. Он был одним из тех, кто взламывал двери служебных помещений здания СБУ. Задержанный по заданию пророссийских боевиков искал документы, принимал участие в разграблении и уничтожении техники, а также материальных ценностей, находящиеся в здании спецслужбы.

Фото: пресс-центр СБУ

После апрельского штурма боевик "обеспечивал пропускной режим" на входе в захваченное здание, а после "служил" на блокпосте в Станице Луганской, проверяя документы и личные вещи жителей.

Сообщается, что после конфликта с "руководителями боевиков", задержанный вернулся на неоккупированную часть Луганской области. Сотрудники контрразведки СБУ установили местонахождения "бойца" и задержали его под селом Белокуракино.

Фото: пресс-центр СБУ

Задержанному объявили подозрение по части 2 статьи 260 Уголовного кодекса Украины. За участие в незаконных вооруженных формированиях ему грозит до 8 лет лишения свободы. На данный момент ведется досудебное расследование.

Напомним, контрразведка СБУ пресекла попытку вывоза из страны детали к зенитно-ракетным комплексам. Бывший рабочий вместе с коллегами с оборонного предприятия организовали схему для присвоения военного имущества.

В июне 2021 СБУ разоблачила центр легализации пророссийских боевиков "ДНР".