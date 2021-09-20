Штурмував будівлю СБУ в Луганську у 2014 році: СБУ затримала ймовірного бойовика "ЛНР"

За даними силовиків, підозрюваний повернувся на підконтрольну територію України після конфлікту з "керівництвом" окупантів, де його виявила контррозвідка.

Співробітники контррозвідки СБУ затримали бойовика військового формування РФ "ЛНР" в Луганській області, який штурмував адмінбудинок спецслужби у 2014 році. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

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За інформацією оперативників, житель Станиці Луганської у квітні 2014 року приєднався до незаконних збройних формувань. Він був одним з тих, хто зламував двері службових приміщень будівлі СБУ. Затриманий за завданням проросійських бойовиків шукав документи, брав участь у розграбуванні і знищенні техніки, а також матеріальних цінностей, що перебували в будівлі спецслужби.

Фото: прес-центр СБУ

Після квітневого штурму бойовик "забезпечував пропускний режим" на вході в захоплений будинок, а після "служив" на блокпості в Станиці Луганській, перевіряючи документи та особисті речі мешканців.

Повідомляється, що після конфлікту з "керівниками бойовиків" затриманий повернувся на неокуповану частину Луганської області. Співробітники контррозвідки СБУ встановили місцеперебування "бійця" і затримали його під селом Білокуракине.

Фото: прес-центр СБУ

Затриманому оголосили підозру за частиною 2 статті 260 Кримінального кодексу України. За участь у незаконних збройних формуваннях йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Наразі проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ попередила спробу вивезення з країни деталі до зенітно-ракетних комплексів. Колишній робітник разом з колегами з оборонного підприємства організували схему для присвоєння військового майна.

У червні 2021 СБУ викрила центр легалізації проросійських бойовиків "ДНР".