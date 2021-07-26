Контррозвідка СБУ попередила спробу вивезення з країни деталей до зенітно-ракетних комплексів (фото)

Колишній робітник одного з оборонних підприємств залучив своїх знайомих із Київської та Житомирської областей для присвоєння військового майна.

Співробітники контррозвідки СБУ попередили спробу вивезення з України деталей до зенітно-ракетних комплексів. До махінацій причетні кілька осіб із Київської та Житомирської областей. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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За інформацією силовиків, один із колишніх співробітників оборонного підприємства залучив своїх знайомих із Київської та Житомирської областей для незаконних дій. Вони налагодили механізм привласнення військового майна до ЗРК малого і дальнього радіусу дії, а також конструкторську документацію до них.

Фото: прес-центр СБУ

Одного з членів групи затримали під час перевезення 6 приладів до Києва. У процесі обшуків за місцем проживання зловмисників були знайдені комплектувальні частини до ЗРК, а також документи, що підтверджують незаконну діяльність.

Фото: прес-центр СБУ

Унаслідок розпочате кримінальне провадження за статтями ч. ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають експортному контролю).

Наразі ведуться слідчі дії.

Нагадаємо, в червні контррозвідники викрили центр "легалізації" бойовиків "ДНР". Також СБУ викрила агентурну мережу ФСБ у Херсонській області. У неї входили колишні силовики та чиновники.