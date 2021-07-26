Контрразведка СБУ пресекла попытку вывоза из страны деталей к зенитно-ракетным комплексам (фото)

Бывший рабочий одного из оборонных предприятий привлек своих знакомых из Киевской и Житомирской областей для присвоения военного имущества.

Сотрудники контрразведки СБУ пресекли попытку вывоза из Украины деталей к зенитно-ракетным комплексам. К махинациям причастны несколько человек из Киевской и Житомирской областей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По информации силовиков, один из бывших сотрудников оборонного предприятия привлек своих знакомых из Киевской и Житомирской областей для незаконных действий. Они наладили механизм присвоения военного имущества к ЗРК малого и дальнего радиуса действия, а также конструкторскую документацию к ним.

Фото: пресс-центр СБУ

Одного из членов группы задержали при перевозке 6 приборов в Киев. В ходе обысков по месту проживания злоумышленников были найдены комплектующие части к ЗРК, а также документы, подтверждающие незаконную деятельности.

Фото: пресс-центр СБУ

В результате начато уголовное производство по статьям ч. ст.111 (государственная измена), ч.2 ст.333 (нарушение порядка совершения международных передач товаров, подлежащих экспортному контролю).

На данный момент ведутся следственные действия.

Напомним, в июне контрразведчики разоблачили центр "легализации" боевиков "ДНР". Также СБУ разоблачили агентурную сеть ФСБ в Херсонской области. В нее входили бывшие силовики и чиновники.