Контрразведка СБУ пресекла попытку вывоза из страны деталей к зенитно-ракетным комплексам (фото)
Бывший рабочий одного из оборонных предприятий привлек своих знакомых из Киевской и Житомирской областей для присвоения военного имущества.
Сотрудники контрразведки СБУ пресекли попытку вывоза из Украины деталей к зенитно-ракетным комплексам. К махинациям причастны несколько человек из Киевской и Житомирской областей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По информации силовиков, один из бывших сотрудников оборонного предприятия привлек своих знакомых из Киевской и Житомирской областей для незаконных действий. Они наладили механизм присвоения военного имущества к ЗРК малого и дальнего радиуса действия, а также конструкторскую документацию к ним.
Одного из членов группы задержали при перевозке 6 приборов в Киев. В ходе обысков по месту проживания злоумышленников были найдены комплектующие части к ЗРК, а также документы, подтверждающие незаконную деятельности.
В результате начато уголовное производство по статьям ч. ст.111 (государственная измена), ч.2 ст.333 (нарушение порядка совершения международных передач товаров, подлежащих экспортному контролю).
На данный момент ведутся следственные действия.
Напомним, в июне контрразведчики разоблачили центр "легализации" боевиков "ДНР". Также СБУ разоблачили агентурную сеть ФСБ в Херсонской области. В нее входили бывшие силовики и чиновники.