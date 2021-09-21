Разведчики ОК "Восток" отработали маневры в составе единого контура управления артиллерией

Украинские военные применяли беспилотные авиационные комплексы и станции артиллерийской разведки. Учения длились на протяжении нескольких суток.

Военные из оперативного командования (ОК) "Восток" сухопутных войск Вооруженных сил Украины отработали ведение разведки в составе единого контура управления артиллерийским огнем. Учения длились несколько суток на одном из полигонов ОК. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки (ГУР).

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Учения по координации артиллерии завершились контрольным занятием. Основное внимание было уделено огневой поддержке подразделений во время наступления в ночное время суток.

По данным ведомства, все привлеченные к учениям средства разведки были объединены в единый контур управления артиллерийским огнем.

"Комплексное применение беспилотных авиационных комплексов и станций артиллерийской разведки обеспечило высокую эффективность огня подразделений гаубичной и реактивной артиллерии", — добавили в ГУР.

Напомним, ранее на базе Международного центра миротворчества и безопасности Нацакадемии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного начались украино-американские учения Rapid Trident. В маневрах примут участие 6 тысяч военных.

Также Фокус сообщал, что украинские десантники из 81 отдельной аэромобильной бригады поучаствовали в учениях в Saber Junction-2021 в Германии, в рамках которых бойцы уничтожили 7 единиц техники и вынудили противника отступить