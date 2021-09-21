Розвідники ОК "Схід" відпрацювали маневри в складі єдиного контуру управління артилерією

Українські військові застосовували безпілотні авіаційні комплекси і станції артилерійської розвідки. Навчання тривали протягом кількох діб.

Військові з оперативного командування (ОК) "Схід" сухопутних військ Збройних сил України відпрацювали ведення розвідки в складі єдиного контуру управління артилерійським вогнем. Навчання тривали кілька діб на одному з полігонів ОК. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки (ГУР).

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Навчання з координації артилерії завершилися контрольним заняттям. Основна увага була приділена вогневій підтримці підрозділів під час наступу в нічний час доби.

За даними відомства, всі залучені до навчань засоби розвідки були об'єднані в єдиний контур управління артилерійським вогнем.

"Комплексне застосування безпілотних авіаційних комплексів і станцій артилерійської розвідки забезпечило високу ефективність вогню підрозділів гаубичної і реактивної артилерії", — додали в ГУР.

Нагадаємо, раніше на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Нацакадемії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного почалися українсько-американські навчання Rapid Trident. У маневрах візьмуть участь 6 тисяч військових.

Також Фокус повідомляв, що українські десантники з 81 окремої аеромобільної бригади взяли участь у навчаннях в Saber Junction-2021 у Німеччині, в межах яких бійці знищили 7 одиниць техніки і змусили супротивника відступити