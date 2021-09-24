Із залученням цивільних. Збройні формування РФ почали навчання бойовиків, — розвідка

Під управлінням російських інструкторів проросійських бойовиків навчають веденню бойових дій і розвідувально-диверсійної підготовки.

За інформацією Генерального управління розвідки Міноборони України збройні формування Росії почали масштабні мобілізаційні командно-штабні навчання. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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В окупаційних корпусах 1 і 2 армій РФ (Донецьк і Луганськ відповідно) нарощуються заняття про бойову підготовку. Повідомляється, що до навчань і занять залучають місцеве населення і засоби, а також закликають резервістів на збори.

Навчання Південного військового округу ЗС РФ почалися 21 вересня. Вони триватимуть до 8 жовтня. При цьому з 21 по 25 вересня проходить підготовчий етап, а з 4 по 8 жовтня буде етап із заліками.

Підкреслюється, що артилеристи, танкісти, мотострілкові, розвідувальні й інженерно-саперні підрозділи навчаються під керівництвом російських інструкторів. Їх навчають вести вогонь зі штатної зброї, керувати бойовими машинами і розвідувально-диверсійну підготовку.

Нагадаємо, розвідники ОК "Схід" відпрацювали маневри з управління артилерією за допомогою БПЛА. Також СБУ затримали ймовірного бойовика "ЛНР", який штурмував будівлю СБУ в Луганську в 2014 році.