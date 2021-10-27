Родом із Одеської області: стало відомо ім'я загиблого бійця у зоні ООС (фото)

Георгій Халіков — майстер-сержант ЗСУ, до початку війни з РФ працював у правоохоронних органах. У військового залишилося троє синів.

26 жовтня в зоні проведення Операції об'єднаних сил, виконуючи бойове завдання, загинув майстер-сержант Халіков Георгій Журович. Про це повідомляється на сторінці Полтавського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки у Facebook.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Сьогодні, виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі, внаслідок артилерійського обстрілу проросійськими найманцями українських позицій загинув український воїн — майстер-сержант Халіков Георгій Журович", — зазначають у публікації.

Георгій Халіков народився 24 березня 1970 року в селі Березине Тартуського району Одеської області. Жив у Полтавській області. До початку російсько-української війни працював у правоохоронних органах.

[ + – ] Халіков Георгій Журович Фото: "Новинарня"

У загиблого військового залишилося троє синів.

"Дядько Жора був душею серед хлопців на передовій. Він був улюбленцем воєнкорів, бо перед камерою завжди мав природній вигляд, такий, яким він є, і не говорив армійськими штампами. Він був дуже скромним, позитивним мужиком... Набираю цей текст, а розум відмовляється вірити в нього. В останній рік на війні дядько Жора служив із сином в одному підрозділі", — пише воєнкор Ігор Левенок.

За жовтень 2021 року в російсько-українській війні загинув 1 український військовий. За посиланнями деталі смерті, якщо вони є:

Халіков Георгій Журович (24 березня 1970 року народження) — загинув 26 жовтня.

Нагадаємо, українські військові на помсту за смерть Журовича вперше використали Bayraktar TB2 для знищення ворожої артилерії. Також у результаті обстрілів проросійських бойовиків двоє бійців отримали поранення.