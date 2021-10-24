"Не можемо завадити": у Путіна заговорили про неможливість вплинути на вступ України в НАТО

За словами Пєскова, Росія зробить все можливе, щоб мінімізувати наслідки після вступу України в Альянс. Раніше Путін заявляв, що візит Остіна в США — це відкриття дверей в НАТО.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не зможе перешкодити Україні вступити в НАТО, але зможе мінімізувати для себе наслідки. Про це він заявив в ефірі "Росія 1", передає Газета.ру.

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За словами Пєскова, НАТО завжди були проти Росії. Блок створювався проти, і ніякі миролюбні заяви "не здатні приховати справжнє призначення цього блоку". Водночас прессекретар вперше визнав, що Росія не здатна вплинути на євроатлантичну інтеграцію України.

"Ми не можемо цьому перешкодити. І це неможливо. Але ми можемо мінімізувати наслідки таких кроків для нашої країни. У мене немає сумніву, що у разі продовження зближення України і НАТО в Росії буде зроблено все, що необхідно", — заявив Пєсков.

Додамо, що раніше Путін заявляв, що приїзд міністра оборони США Ллойда Остіна — це відкриття дверей Україні в НАТО. Незабаром під Харковом можуть з'явитися ракети Альянсу, і це може стати серйозною проблемою для Росії. Військове освоєння території України "вже йде".

Нагадаємо, в українському МЗС заявили, що Україна вже фактично реалізує ПДЧ в НАТО. Шляхом річних національних програм "Україна — Північноатлантичний Альянс".

НАТО готує новий генеральний план захисту від нападу Росії, яка, зокрема, передбачає посилення в Чорноморському регіоні.