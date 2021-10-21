Готові вдарити з космосу. НАТО готує новий генплан захисту від нападу Росії

Росія розміщує війська і техніку поруч із кордонами країн НАТО, тому потрібна нова концепція стримування та оборони.

Міністри оборони країн НАТО 21 жовтня хочуть узгодити новий генеральний план захисту від нападу Росії. Про це повідомили дипломатичні джерела Reuters.

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Завдяки генплану НАТО збирається дати відсіч Росії на декількох фронтах. Стратегія поки конфіденційна. Відомо лише, що вона спрямована на підготовку до атаки в регіонах Балтійського та Чорного морів. У плані передбачено захист від нападу з використанням ядерної зброї, з космосу і захист від кібератак.

"Концепція стримування та оборони в євроатлантичному регіоні" і її план реалізації — потрібні, оскільки Росія розробляє сучасні системи озброєнь і розміщує війська і техніку ближче до кордонів союзників, зазначили співрозмовники.

"Якщо у вас виникне такий серйозний конфлікт, він вимагатиме активності на всій території операцій. Різні речі можуть відбуватися одночасно", — додав високопоставлений урядовий чиновник США.

Reuters пише, що Росія модернізує радянські військові космічні системи для можливого нападу на супутники. Москва розробляє "суперзброю", зокрема, гіперзвукові крилаті ракети, здатні нести ядерні боєголовки.

Американський генерал у відставці Бен Ходжес, який командував військами США в Європі з 2014 по 2017 рік, висловив Reuters надію на те, що новий оборонний план сприятиме узгодженості колективної оборони НАТО та збільшить ресурси для Чорноморського регіону.

Колишній високопоставлений чиновник НАТО Джеймі Ши, який зараз працює в аналітичному центрі "Друзі Європи" в Брюсселі, сказав, що план НАТО щодо стримування РФ може зміцнити акцент на Росії в той час, як Штати, Великобританія і Франція розробляють стратегії в Індо-Тихоокеанському регіоні і протистояти підвищеній військовій потужності Китаю.

"Досі передбачалося, що Росія доставляє незручності, але це не першочергова загроза. Росіяни роблять тривожні речі, випробовують робототехніку і гіперзвукові крилаті ракети, які можуть бути дійсно руйнівними", — зазначив він.

Раніше Фокус повідомляв, що з 1 листопада Росія призупинить роботу постійного представництва й інших органів для контактів із НАТО.

У НАТО заговорили про членство України в Альянсі. Глава представництва НАТО в Україні запевнив, що наша країна може стати членом Північноатлантичного Альянсу навіть під час збройного конфлікту на своїй території.